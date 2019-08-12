Самая красивая и нетронутая природа Камчатки стала менее доступной. В крае пришлось временно закрыть один из самых популярных у туристов маршрутов. Тропу на реке Хакыцин в заповедной зоне полуострова оккупировали 70 голодных хищников, наблюдать за ними, или просто находится рядом – крайне опасно. Медведи проявляют агрессию и могут напасть на человека, сообщает DEITA.RU.



Как известно, косолапые – превосходные охотники. Но в этом году хищники остались голодными – рыбы, которая обычно большими косяками заплывает в бассейны Курильского озера, на всех медведей не хватило.

В конце лета тут идет массовый нерестовый ход. Но в этом сезоне количество особей нерки уменьшилось, сейчас можно наблюдать лишь некоторых отдельных особей.

Косолапые оккупировали берега реки, своего шанса поохотиться и добыть пропитание дожидается около 70 крупных хищников. Не обходится и без разборок: из-за голода конфликты между животными стали происходить чаще. Именно поэтому хищники стали более опасными.

Первой жертвой хищника чуть не стала небольшая группа из трех человек. Крупный самец готовился к нападению, пытался набросится на трех человек, но им повезло, в последний момент что-то отвлекло хищника и он бросился в другую строну.

Чтобы не усугублять состояние животных, и не усиливать их стресс, туристический маршрут закрыли до лучших времен. А именно до того момента, пока звери не перейдут на другой участок или же дождутся рыбы в этом районе, вдоволь наедятся и их жизнь войдёт в привычное русло, сообщили эксперты.

Отметим, река Хакыцин входит в бассейн Курильского озера — это из самых красивых и интересных для туристов мест на полуострове. Здесь туристы всегда могли понаблюдать и увидеть бурых медведей в естественной среде обитания, в этом районе обитает самая крупная популяция косолапых.

А если проблема с пищей для медведей не решится, и нерестилища продолжат пустовать, то, скорее всего дорогу для туристов сюда закроют.

Екатерина Кононенко