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Медведи повадились гулять по Ярославской области

след медведя

За неделю к людям вышло двое

В течение недели в Ярославской области к людям вышло два медведя, сообщает ИА DEITA.RU.

Первое животное повело себя предельно неестественно, выбравшись не просто к окраине села в глубинке, а в черту города Ярославля. Здесь медведь просто так напал на человека. Специалисты приняли решение ликвидировать опасное животное.

«Выход дикого зверя в город и нападение на человека без видимых причин уже само по себе неестественно для животного, возможно, имеет место заражения бешенством. Поэтому было принято решение применить оружие и отправить пробы, взятые у животного на экспертизу на предмет наличия заражения бешенством», – говорит замглавы комитета охраны и использования животного мира профильного департамента области Владимир Сафонов. 

Через несколько дней другой медведь вышел на территорию деревни Ивановское Тутаевского района. Но здесь конфликта не было, хищник ушел в лес.

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