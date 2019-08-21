Посещение дикими животными улиц Петропавловска-Камчатского — штатная ситуация. Такое заявление сделали в городской администрации во время рабочего совещания по данной проблеме, сообщает DEITA.RU.

Поводом собраться на внештатное совещание стали многочисленные звонки в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Обращавшиеся в один голос заявляли, что на улицах краевого центра замечены следы медведей.

Участники мероприятия были вынуждены признать, что количество обращений с 2018 года значительно увеличилось. Особенно напрягли ситуации, когда хищники бродили в районе Комсомольской площади и стадиона «Спартак». На это граждане жаловались два дня подряд в начале месяца. 17 августа жители рассказали еще об одном медведе. Он пришел в город. Его быстро обнаружили и убили на улице Фрунзе.

В администрации заверили, что по каждому звонку на место выезжает рабочая группа для обнаружения зверя.

Стоит отметить, что заявление чиновников о том, что ситуация штатная, вызвало бурное осуждение со стороны местных жителей. «Всё штатно, не бойтесь, медведи в городе это штатно», «Это было в СССР. Где-то писали, что сейчас популяция более 20 000. Но тогда рыбы было немерено и всем хватало. А сейчас рыбы почти нет, а медведей более чем в два раза», — пишут комментаторы в интернете.

Екатерина Брязгунова