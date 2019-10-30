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Медвежий год: хищник пришел в большой город
30 Октябрь 2019, 17:20
Медвежий год: хищник пришел в большой город
В ночь на 30 октября на одной из торговых баз Читы нашли живого медведя. Пока неясно, как хищник попал в помещение, сообщает DEITA.RU.
Информация о том, что медведь был застрелен, размещена на сайте полиции Забайкалья.
Ведомство сообщает, что о названном госте сообщил сторож базы. Он позвонил стражам порядка в пять утра, когда обходил с осмотром указанную территорию. По словам полиции, животное представляло опасность, поэтому его ликвидировали. Позже на место происшествия приехала ветеринарная служба, чтобы оценить вероятность опасных болезней у животного.
Отметим, что в тот же день в местных социальных сетях прошло сообщение о том, что медведя видели на одной из улиц Читы. Животное прижалось к забору и явно не желало внимания зевак.
Стоит отметить, что в социальных сетях в этом году небывалое количество видео с медведями, которые приходят в город. Особенно активно оккупируют хищники Камчатку. Так, в администрации Петропавловска-Камчатского даже проводили внеочередное совещание, посвященное непрошенным лесным гостям. Власти региона отметили, что, хотя для края это «штатная» ситуация, год все равно выдался особенно «медвежьим».
Эксперты связывают нашествие с тем, что местные бизнесмены объединились с властью и закрыли доступ к рыбным рекам как простым жителям, так и хищникам. Голодные косолапые приходят в города за пропитанием. Кроме того, ранее отмечалось, что камчатская зима может стать особенно опасной: не набравшие достаточно жира звери могут проснуться и начать кошмарить местных. А встреча с шатунами гораздо опаснее, чем с «летним» хищником.
Александра Маслова