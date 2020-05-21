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Медвежонок №13: новый мохнатый сирота найден в Приморье
Бедолагу отправили к дюжине товарищей в реабилитационный центр
Очередной осиротевший гималайский медвежонок обнаружен в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU.
На сей раз маленького хищника никто не подбрасывал. Он сам вышел к людям, выбрав для этого палаточный лагерь туристов-байдарочников. О происшествии рассказали в Центре реабилитации тигров и других редких животных, куда и привезли сироту. В том, что медведица не вернется, специалисты уверены.
«Если бы он был с мамой, такая ситуация никогда бы не произошла. Люди доставили медвежонка к нам в Центр», – рассказали эксперты.
При ближайшем рассмотрении медвежонок оказался девочкой. Возможно, ей пришлось немного поголодать, на что указывал хороший аппетит, но в принципе ее охарактеризовали как умеренно упитанную. Травм не нашлось.
Пока маленькая медведица сидит в одиночестве, но вскоре ее переведут к собратьям. Сейчас в Центре содержится 12 медвежат, после свежего пополнения – уже 13.