Российские водители убеждены, что остаться без водительского удостоверения можно за грубое правонарушение, например, за пьянку за рулем. Однако, нужно понимать, что это заблуждение. За какие мелкие нарушения правил дорожного движения можно остаться без прав, сообщает DEITA.RU.

Не следует проскакивать железнодорожный переезд на желтый, и тем более в тот момент, когда шлагбаум уже начал свое неспешное движение вниз. За такие маневры, в лучшем случае, можно остаться без пяти тысяч в кармане, а в худшем — без прав. Если же водителя жизнь ничему не учит, то за повторный проезд под шлагбаумом без прав можно остаться на целый год.

Фары с красными огнями применять не следует, если, конечно, они не предусмотрены заводскими характеристиками автомобиля. Всегда стоит помнить, что любой тюнинг запрещен согласно законодательной базе. А те водителей, которые вмешались во внешний вид машины и изменили оптику и режим ее работы таким образом, что он больше не соответствует требованиям, ждет лишения прав от полугода до года.

Обгонять там, где есть прерывистая разметка, но установлен знак «Обгон запрещен» чревато лишением водительского удостоверения на срок от четырех месяцев до полугода.

Екатерина Брязгунова