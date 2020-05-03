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Меломан на элитной машине не пропустил скорую помощь во Владивостоке

скорая, здравоохранение, здоровье

В зеркало заднего вида мужчина тоже решил не смотреть

Житель Владивостока не пропустил машину «скорой помощи» в районе улицы Окатовая. Мужчину не смутили ни звуковые сигналы, ни проблесковые маячки на авто экстренной службы, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в полиции города, водитель Тойота Ленд Круизер 100 просто продолжал не спеша двигаться в сторону бухты Патрокл, игнорируя сигналящую сзади машину скорой. Данный факт, помимо прочего, попал на видеозапись. По ней сотрудники ГИБДД смогли установить и личность нарушителя.

Мужчина рассказал полиции, что в тот день ехал с очень громко включенной музыкой. Смотреть в зеркало заднего вида водитель внедорожника, очевидно, тоже считал излишней тратой времени. В полиции он рассказал, что заметил проблему только тогда, когда ему начал махать руками водитель авто с соседней полосы – тогда нарушитель осознал, что что-то не в порядке, заметил сигналящую машину спецслужбы и перестроился.

Свою вину водитель Тойоты полностью признал. В его отношении составлен административный протокол – за непредставление преимущества на дороге машине спецслужбы его ждет от трех месяцев до года лишения прав. 

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