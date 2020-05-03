Новости
Нарушающие карантинные нормы магазины закроют в Приморье
3 Май 2020, 12:45
Российские отрицатели коронавируса сожгли вышку сотовой связи
3 Май 2020, 12:15
Меломан на элитной машине не пропустил скорую помощь во Владивостоке
3 Май 2020, 11:45
Tele2 продлевает бесплатные мессенджеры до 15 мая для абонентов за рубежом
3 Май 2020, 11:30
Собственника ТЦ во Владивостоке оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
3 Май 2020, 11:15
Эксперт: путинское обнуление может затянуться
3 Май 2020, 10:45
Огромную свалку покрышек убрали во Владивостоке
3 Май 2020, 10:15
Почти 500 приморцев заразились коронавирусом с начала пандемии
3 Май 2020, 09:55
Меломан на элитной машине не пропустил скорую помощь во Владивостоке
В зеркало заднего вида мужчина тоже решил не смотреть
Житель Владивостока не пропустил машину «скорой помощи» в районе улицы Окатовая. Мужчину не смутили ни звуковые сигналы, ни проблесковые маячки на авто экстренной службы, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в полиции города, водитель Тойота Ленд Круизер 100 просто продолжал не спеша двигаться в сторону бухты Патрокл, игнорируя сигналящую сзади машину скорой. Данный факт, помимо прочего, попал на видеозапись. По ней сотрудники ГИБДД смогли установить и личность нарушителя.
Мужчина рассказал полиции, что в тот день ехал с очень громко включенной музыкой. Смотреть в зеркало заднего вида водитель внедорожника, очевидно, тоже считал излишней тратой времени. В полиции он рассказал, что заметил проблему только тогда, когда ему начал махать руками водитель авто с соседней полосы – тогда нарушитель осознал, что что-то не в порядке, заметил сигналящую машину спецслужбы и перестроился.
Свою вину водитель Тойоты полностью признал. В его отношении составлен административный протокол – за непредставление преимущества на дороге машине спецслужбы его ждет от трех месяцев до года лишения прав.