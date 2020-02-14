Мемориал памяти советских военных появится в Австрии

В австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя будет установлен мемориал в память о советских военных, сообщает ИА DEITA.RU.

Созданием памятника займется фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело». Имена более 800 человек будут увековечены на русском воинском кладбище, открытом в 1945 году, пишет «Лента.ру». Здесь появятся фамилии россиян, украинцев, белорусов, молдаван, армян и грузин. 22 июня 2020 года родственники павших воинов смогут присутствовать при торжественной закладке камня.

Сейчас около кладбища работает храм святого Архистратига Божия Михаила, построенный также на средства основателя фонда «Вольное Дело» Олега Дерипаски. Материалы, которые были использованы при строительстве церкви, были привезены из России. Одно из захоронений на территории кладбища принадлежит украинцу Тимофею Дерипаско, деду современного мецената, погибшему в сражении под Лаа в апреле 1945 года в возрасте 26 лет.

Ранее стало известно, что многострадальные владивостокские гостиницы, которые должны были стать частью сети «Хаятт», собирается достроить компания ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», подконтрольная российскому олигарху Олегу Дерипаске.