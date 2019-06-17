Стала известна зарплата важного специалиста, сообщает DEITA.RU.

Во Владивостоке менеджер по тендерам в среднем зарабатывает 53 тысячи рублей в месяц. Такими данными делится сервис поиска работы Superjob.

В соседнем Хабаровске такой же специалист ценится чуть меньше и за его работу готовы платить 50 тысяч рублей.

Москва и Санкт-Петербург традиционно платят зарплаты выше, чем в регионах. Так в столице менеджер по тендерам может рассчитывать на 70 тысяч рублей в месяц, а в "северной столице" уже на 57 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что россияне, зарабатывающие менее 30 тысяч рублей в месяц часто обращаются в микрофинансовые организации за деньгами на самые необходимые вещи.

Дмитрий Шевченко