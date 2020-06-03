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Менее 4% протестированных приморцев имеют антитела к коронавирусу
Порядка 3,6% жителей Приморья имеют антитела к вирусу SARS-COV-2, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом сообщили в компании «Инвитро», которая проводит тесты на вирус.
Согласно исследованию компании, среди приморцев сдавших тест на антитела только 3,6% из них имеют антитела к новой болезни. В остальных регионах страны этот показатель достигает почти 14%. Всего по стране тесты сдали 170 тысяч человек.
В компании добавили, что в ближайшее время все данные по исследованиям будут представлены на сайте компании, там будет несколько категорий по регионам полу и возрасту. Тестирование на антитела в компании началось в середине мая, срок проведения теста составляет 5-6 дней. Сдать тест можно вызвав врача на дом.
Напомним, что на сегодня в Приморье зарегистрировали более двух тысяч заболевших, более половины из них вылечилось, всего было проведено 87,2 тысячи тестов на наличие вируса.