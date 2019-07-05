Россияне высказались о запрещённых женских профессиях, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска работы Superjob провёл опрос среди своих пользователей, по результатам которого выяснилось, что всего 47% опрошенных одобряют список, опубликованный Минтрудом. 29% не поддерживают расширение этого списка, а 24% затруднились с ответом.

При этом, оказалось примечательным, что женщины одобряют решение профильного ведомства активнее мужчин.

Больше всего сторонников инициативы — среди молодёжи. "За" ответило 56%.

Реже других поддерживают законопроект россияне старше 45 лет.

Дмитрий Шевченко