Названы российские регионы с самыми дешевыми коммунальными услугами, сообщает DEITA.RU по материалам РГ.

Издание приводит результаты исследования, проведенного аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza. Самыми дешевыми оказались коммунальные услуги в Республике Дагестан - в среднем 457 рублей за одного человека в месяц в 2018 году, в Туве — 478, а в Ингушетии — 488.

Самыми дорогими ожидаемо стали дальневосточные регионы. В Магаданской области - 42 тысячи 132 рубля в год или 3511 рублей в месяц. Далее следуют Камчатский край (41 тысяча 41 рубль в год или 3420 - в месяц), Мурманская область (36 тысяч 32 рубля в год или 3003 рубля в месяц), Чукотский автономный округ (33 тысячи или 2774) и Московская область (31 тысяча 288 или 2607).

Как прокомментировала РГ печальное «лидерство» дальневосточников председатель Совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова: «Инфраструктура ЖКХ разбросана по большой территории и, как следствие, огромные затраты на ее содержание и функционирование ложатся на небольшое количество потребителей, которые из-за климатических условий вынуждены потреблять услуг, например, отопления и электроэнергии, больше, чем жители других, более компактных и благоприятных в плане климата территорий».

Дмитрий Санников