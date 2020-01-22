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Меньше булок: Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину

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Глава государства провел встречу с представителями общественности, сообщает DEITA.RU.

В среду, 22 января, Владимир Путин посетил с рабочим визитом Липецкую область. Там глава государства провел встречу с представителями общественности.

Как пишет РИА Новости, один из вопросов, которые люди задали Владимиру Путину, касался состава продуктовой корзины. Президент отметил, что ее состав, действительно, нуждается в регулярном пересмотре.

Например, сейчас, в корзине слишком много хлебо-булочных изделий и недостаточно овощей, фруктов, рыбы и мяса.

Второй вопрос, который волнует общественность, – материнский капитал на первого ребенка. Путин со ссылкой на слова Татьяны Голиковой ответил, что выплаты обещают начать уже в марте. В то же время президент успокоил людей: деньги получат все, кто родил первенца с 1 января 2020 года.

Елена Миронова

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