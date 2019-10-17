«Меня так развели на 1,5 года» — пьяный развод ГИБДД процветает на дорогах

Многие российские автолюбители нарушают правила дорожного движения, но далеко не каждый садится за руль в нетрезвом виде. Именно за это правонарушение ждет самая жесткая кара — штраф 30 тысяч и лишение прав до двух лет. Некоторые недобросовестные инспекторы ГИБДД научились зарабатывать на том, что все водители хотят остаться с «правами». Как это делают, сообщает DEITA.RU со ссылкой на канал «АвтоЧК».

Водителя останавливает патруль ДПС, проверяет документы и инспектору кажется, что автолюбитель нетрезв. Тут же предлагается «дыхнуть в трубочку». Удивленный водитель соглашается, ведь он не пил и на сто процентов уверен, что трезв. Каким же бывает его удивление, когда алкотестер показывает обратное.

Тут же инспектор «начинает входить в положение» и за разумную плату предлагает отпустить грешного водителя. Ошибка тех, кто попадается на развод, заключается лишь в том, что они не пытаются тут же грамотно оспорить результаты, а если начинает спорить и упираться — получает протокол, а за ним и судебное разбирательство. «Меня так развели на 1,5 года», — пишет подписчик.

Чтобы не попасть на такой развод, нужно проведение теста запечатлеть на видео, а в случае положительного результата — ехать на медосвидетельствование.

Екатерина Брязгунова