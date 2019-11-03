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Менять «хрущевки» на небоскребы будут во всех регионах
Законопроект уже внесен в Госдуму. Это позволит не только
расселить аварийное жилье, но и сделать комфортными спальные районы городов,
сообщает DEITA.RU.
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму проект закона о реновации, который распространялся бы на все российские регионы. Об этом сообщает «Российская газета».
Так, московский опыт расселения и сноса хрущевок хотят распространить на все российсике города. Смыс московской реновации состоит в следующем: застройщик сдает высокий многоквартирный дом, построенный на месте хрущевки. В доме дают квартиры (равнозначные по площади и количеству комнат) бывшим жильцам снесенных хрущевок. За счет разницы в количестве этажей и квартир застройщик получает выгоду от проекта. Кроме того, этот процесс финансируется из бюджета Москвы. Только в 2019 году на эти цели было выделено 114 млрд рублей.
Для регионов предлагается разработать несколько иную схему: сносить сразу квартал и строить там не только новые дома, но и скверы и прочую инфраструктуру.
В Минстрое пока не готовы комментировать такую инициативу. Представитель министерства отметил, что у регионов не хватит денег на реновацию, а у застройщиков просто не будет интереса: разница между реальной стоимостью квадратного метра и рыночной – минимальная.
Елена Миронова