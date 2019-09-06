Обладателям карт Сбербанка дали возможность по-новому менять пин-код, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Теперь пароль можно менять еще одним способом: с помощью веб-версии

Клиенты Сбербанка теперь могут менять пин-код своей карты не только в мобильном приложении, но и в веб-версии банковского приложения «Сбербанк Онлайн». Если вы забыли свой пин-код, вы сможете заменить его новым.

Также нововведение поможет ускорить доступ клиентов банка к их деньгам с без помощи приложения.

Перевыпускать карту забывшим код больше не нужно.

Анастасия Туркова