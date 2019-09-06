6 Сентябрь 2019, 23:32
Менять пин-код на картах Сбербанка можно по-новому
Источник изображения: Сергей Трэйне
Обладателям карт Сбербанка дали возможность по-новому менять пин-код, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Теперь пароль можно менять еще одним способом: с помощью веб-версии
Клиенты Сбербанка теперь могут менять пин-код своей карты не только в мобильном приложении, но и в веб-версии банковского приложения «Сбербанк Онлайн». Если вы забыли свой пин-код, вы сможете заменить его новым.
Также нововведение поможет ускорить доступ клиентов банка к их деньгам с без помощи приложения.
Перевыпускать карту забывшим код больше не нужно.
Анастасия Туркова
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