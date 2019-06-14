Мэр арестован после жалобы Путину, сообщает DEITA.RU. Экс-главу администрации Рязани Сергея Карабасова сгубила детская площадка, как передала представитель суда Юнона Царева.За мошенничество Карабасова решено арестовать и держать под стражей практически до середины августа до тринадцатого числа. За такую меру высказались в следственных органах.Добавим, что задержали экс-мэра по возвращению с отдыха, сразу в аэропорту. Детская многофункциональная площадка, которую так ждали жители Рязани, не была построена, и информацию об этом донесли до президента. Путин предложил Бастрыкину разобраться, и площадка была построена но не там, где ожидалось.Расследование столь неординарного решения проводится и сейчас, но детали его не раскрывают.

Анастасия Туркова