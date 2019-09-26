Мэр, его зарплата и прокуратура – как они связаны, рассказали депутаты

Стала известна причина, почему депутаты не стали поднимать рассматривать вопрос о повышении зарплаты мэра Владивостока и его заместителей. Оказалось, что городская прокуратура и депутаты увидели в муниципальном акте коррупциогенные факторы, сообщает DEITA.RU.

Щекотливый вопрос о проекте муниципального правового акта «Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в городе Владивостока» был снят с повестки заседания городской думы 26 сентября. Почему, позже объяснила председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза Черемис. В своем телеграм-канале она написала, что вопрос о повышении заработной платы мэру и остальным высокопоставленным городским госслужащим снят с городской повестки в Думе города Владивостока по инициативе ее комитета и помощи прокуратуры.

«Благодаря большой совместной внутренней работе комитета по местному самоуправлению Думы города, городской прокуратуры и администрации города принято решение отозвать проект с целью его доработки для исключения коррупциогенного фактора», - заявила Роза Чемерис.

Также она поблагодарила прокуратуру Владивостока, которая встала на сторону комитета, и администрацию города за готовность к диалогу по этому вопросу.

Напомним, как ранее сообщало DEITA.RU, зарплата Гуменюка в мэрии намного меньше, чем он получал на посту директора ХОЗУ администрации Приморского края. Согласно декларациям о доходах, в 2016 году он заработал 2,8 миллиона рублей. В 2017 году его доход составил 3 796 167,94 рублей, это более 300 тысяч рублей в месяц. Согласно декларациям, в собственности у Олега Гуменюка находится семь объектов недвижимости и два земельных участка в пользовании. Среди объектов недвижимости есть жилой дом на 237 кв. м и земельный участок 227 кв. м, три нежилых помещения, одна проходная 18 кв. м и объект незавершенного строительства.

Иван Юрьев