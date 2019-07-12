Заявление уже принято депутатами, сообщает DEITA.RU.



Андрей Климов, мэр города президентского внимания, Комсомольска-на-Амуре, вновь решил покинуть свой пост. Он уже написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Как пишет «Российская газета», депутаты уже получили документ. Они собираются рассмотреть заявление на ближайшем заседании. Оно состоится в среду, 17 июля.

Напомним, ранее Климов уже собирался уходить с поста мэра Комсомольска-на-Амуре. Он написал заявление в сентябре прошлого года. Однако позже увольняться передумал.

Сообщается, что нового мэра Комсомольска-на-Амуре будут выбирать в единый день голосования - 8 сентября.

Елена Миронова