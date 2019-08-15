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Временно исполняющего обязанности главы уже собираются назначить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".
Глава администрации города Барнаул Сергей Дугин ушёл в отставку. Причиной сложения полномочий стало его желание отдохнуть.
В мэрии также добавили, что руководитель Алтайского края Виктор Томенко предложил депутатам Думы Барнаула назначить в качестве врио главы администрации города Виктора Франка.
Дугин возглавил администрацию Барнаула в 2015 году. Журналистам он сказал, что обсуждал свой уход с губернатором.
Дмитрий Шевченко
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