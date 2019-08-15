Временно исполняющего обязанности главы уже собираются назначить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".



Глава администрации города Барнаул Сергей Дугин ушёл в отставку. Причиной сложения полномочий стало его желание отдохнуть.



В мэрии также добавили, что руководитель Алтайского края Виктор Томенко предложил депутатам Думы Барнаула назначить в качестве врио главы администрации города Виктора Франка.

Дугин возглавил администрацию Барнаула в 2015 году. Журналистам он сказал, что обсуждал свой уход с губернатором.

Дмитрий Шевченко