Мэр Хабаровска ушел на самоизоляцию из-за COVID-2019

На двухнедельный карантин уходит мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Как следует из обращения к подписчикам, коронавирусная инфекция настигла его семью. Поэтому ему придется находиться две недели на карантине. В это время работать он будет удаленно, его хворь не взяла.

Он добавил, что вместо него за город будет отвечать ближайшие две недели его заместитель Ирина Шапиро. В заключение он добавил, что произошедшая ситуация неприятна, а после пожелал все здоровья.

В Хабаровском крае согласно статистике вирус SARS-CoV-2 был определен у более чем 2,2 тысяч человек. Более половины из них выздоровели, летальных исходов зарегистрировали 14 случаев. Хабаровский край по количеству заражений является лидером ДФО. Следом за ним идет Республика Саха, а тройку лидеров завершает Приморье. В каждом регионе зарегистрировано более двух тысяч зараженных.