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Мэр хочет подстричься, но не может

парикмахерская

Ограничительные меры в период борьбы с коронавирусом бьют не только по населению, но и по представителям власти, сообщает ИА DEITA.RU.

Личные приемы граждан сейчас по соображениям  эпидемиологической безопасности проводить не рекомендуется. А потому глава Энгельсского муниципального района Саратовской области Дмитрий Тепин провел в своем Instagram-аккаунте онлайн-встречу с жителями.

Круг вопросов, с которыми люди обращались к мэру, был весьма типичен для последних лет 20 и для большинства регионов страны. Спрашивали люди главу района о ремонте дорог, проблемах с вывозом мусора, плохой работе управляющих компаний.

Но добавились к стабильному перечню и вопросы о мерах социальной поддержки и запретах на время пропускного режима. Несколько раз у Дмитрия Тепина спросили, почему не работают парикмахерские и салоны красоты.

«Хотелось бы тоже подстричься», - сказал глава района и напомнил, что целый ряд организаций в Саратовской области не работают с 28 марта 2020 года для безопасности граждан в условиях коронавируса.

С 28 марта в регионе приостановлена деятельность ресторанов, баров, фитнес-центров, развлекательных центров, салонов красоты и парикмахерских. Несколько раз поднимался вопрос об открытии парикмахерских и губернатор области Валерий Радаев анонсировал такое решение, но оно так и не было принято. Начали работать ремонтные мастерские и салоны оптики, но парикмахерские и многофункциональные центры остаются закрытыми.

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