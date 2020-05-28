Мэр Магадана рассказал, как нужно было «отбивать» яйца у горожан

Глава магаданской администрации пожаловался на невоспитанность горожан, сообщает ИА DEITA.RU.

Речь шла о долгожданном благоустройстве парка «Маяк». Ранее власти обещали смонтировать в этом общественном пространстве игровые формы для малышей, а также облагородить территорию разнообразной зеленью. Но оказалось, что вовсе не все готовы просто радоваться появляющейся красоте, пишет «Магаданская правда».

«К сожалению, магаданцы продолжают проявлять не самые лучшие качества. Мы установили то, что на зиму не ставили - детские красивые яйца, пингвинов. На них налетели, как будто никогда не видели игровых форм, которые вообще предназначены для развлечения детей до 6 лет. Уже вызывали полицию, «отбивали» яйца у наших посетителей, так сказать», – негодует мэр Магадана Юрий Гришан.

Как же выглядят те самые пингвины и яйца, большая часть горожан и не знает, потому что работы еще ведутся.