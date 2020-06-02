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Мэр-охотник избежал уголовного преследования
В отношении мэра города Оха не будут возбуждать уголовное дело по статье «Незаконная охота», сообщает ИА DEITA.RU.
Следователи СКР на острове заявили, что отношении Сергея Гусева не будут возбуждать уголовное дело по статье 258 УК РФ.
Ранее в середине мая видео с мэром сахалинского города было опубликовано в нескольких региональных телеграмм-каналах. На нем Гусев в компании с еще одним охотником был замечен с подстреленной добычей – утками. При этом среди добычи были как самцы, так и самки уток.
Пока горе охотникам грозит только административное наказание за нарушение правил охоты.
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