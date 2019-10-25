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Мэр перекроет дорогу резидентам ТОР

большой камень, город, дома

Заклейменный по весне губернатором Олегом Кожемяко глава Большого Камня Александр Андрюхин грозится «перекрыть кислород» резидентам местной ТОР, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в администрации города, Андрюхин 24 октября отправился на участок дороги «Объездная» и провел там выездное совещание с участием МУП «Горхоз».

Этот участок Корпорации развития Дальнего Востока взяла у города в пользование. По ней в основном грузовой транспорт движется на территорию ТОР, в том числе к ССК «Звезда». Однако, по мнению Андрюхина, КРДВ и ее резиденты довели дорогу до крайности: на ней нет асфальта, а от проезжающих большегрузов столбом стоит пыль, на которую массово жалуются местные жители.

Как заявила мэрия, это произошло из-за того, что «определенные структуры не смогли договориться». Какие - не уточняется. 

Мэр Большого Камня попросил МУП поливать эту дорогу еще обильнее. Однако полное «обеспыливание» дороги и организация безопасности на транспортном узле - задача КРДВ, подчеркнул он. И если структура Минвостока ее не выполнит, скандальный мэр пригрозил совсем запретить проезд транспорта на этой  дороге, и перенаправить грузопоток  на другие дороги. Час Х - 30 октября.

Если ничего не изменится, мэр Андрюхин перекроет участок дороги, и ТОР столкнется с трудностями. 

К слову, сейчас Александр Андрюхин выразил недовольство, но общественность и политическая элита Приморья еще раньше были недовольны самим Андрюхиным.

Не так давно губернатор Олег Кожемяко публично озвучил, что мэр не соответствует занимаемой должности из-за того запустения, до которого он довел любимый город президента Путина. Разбитые дороги, разваленная инфраструктура, удручающая ситуация с криминалом, проваленные задачи по нацпроектам, недостроенные детсады и школы, и многое другое вменяется в вину главе города.

Несмотря на это, Александр Андрюхин все еще управляет стратегически важной гаванью. Однако теперь городской глава негласно пошел и против президента - ведь большекаменская ТОР имеет огромное значение для российского лидера. 

С одной стороны он, конечно, защищает интересы жителей города, с другой - вставляет палки в колеса путинской стройке,  повышая риски своей отставки до максимальных. Развязка близка?

Василий Кучин

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Заклейменный по весне губернатором Олегом Кожемяко глава Большого Камня Александр Андрюхин грозится «перекрыть кислород» резидентам местной ТОР, сообщает DEITA.RU. ⠀ Как сообщили в администрации города, Андрюхин 24 октября отправился на участок дороги «Объездная» и провел там выездное совещание с участием МУП «Горхоз». ⠀ Этот участок Корпорации развития Дальнего Востока взяла у города в пользование. По ней в основном грузовой транспорт движется на территорию ТОР, в том числе к ССК «Звезда». Однако, по мнению Андрюхина, КРДВ и ее резиденты довели дорогу до крайности: на ней нет асфальта, а от проезжающих большегрузов столбом стоит пыль, на которую массово жалуются местные жители. ⠀ Как заявила мэрия, это произошло из-за того, что «определенные структуры не смогли договориться». Какие — не уточняется. ⠀ Мэр Большого Камня попросил МУП поливать эту дорогу еще обильнее. Однако полное «обеспыливание» дороги и организация безопасности на транспортном узле — задача КРДВ, подчеркнул он. И если структура Минвостока ее не выполнит, скандальный мэр пригрозил совсем запретить проезд транспорта на этой дороге, и перенаправить грузопоток на другие дороги. Час Х — 30 октября. ⠀ Если ничего не изменится, мэр Андрюхин перекроет участок дороги, и ТОР столкнется с трудностями. ⠀ К слову, сейчас Александр Андрюхин выразил недовольство, но общественность и политическая элита Приморья еще раньше были недовольны самим Андрюхиным. ⠀ Не так давно губернатор Олег Кожемяко публично озвучил, что мэр не соответствует занимаемой должности из-за того запустения, до которого он довел любимый город президента Путина. Разбитые дороги, разваленная инфраструктура, удручающая ситуация с криминалом, проваленные задачи по нацпроектам, недостроенные детсады и школы, и многое другое вменяется в вину главе города. ⠀ Несмотря на это, Александр Андрюхин все еще управляет стратегически важной гаванью. Однако теперь городской глава негласно пошел и против президента — ведь большекаменская ТОР имеет огромное значение для российского лидера. ⠀ С одной стороны он, конечно, защищает интересы жителей города, с другой — вставляет палки в колеса путинской стройке, повышая риски своей отставки до максимальных.

Публикация от НОВОСТИ РОССИИ (@deita.ru)

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