Мэр поможет пенсионеру уехать с Дальнего Востока

Пенсионер, проживающий в Магадане, обратился в главе города с проблемой. Он просил помочь переехать с Дальнего Востока на юг России, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в мэрии областного центра.

По имеющейся информации, 86-летний гражданин, который не первый год проживает в доме для престарелых, не только записался, но и пришел на прием к мэру Магадана Юрию Гришану. В беседе с главой города он попросил содействия в переезде в Новороссийск, где у него проживают близкие родственники.

Пенсионер также отметил, что в Магадане, впрочем, как и в Новороссийске жилье ему не нужно. Хотелось бы жить в доме для престарелых поближе к родным.

В ответ на просьбу мэр Юрий Гришан пообещал узнать, есть ли места в доме для престарелых в указанном городе.

Напомним, во время прохождения юбилейного ВЭФ во Владивостоке на минувшей неделе российские власти обратили внимание на то, что жители Дальнего Востока, несмотря на все меры, принимаемые для улучшения жизни дальневосточников, продолжают уезжать из региона.

Екатерина Брязгунова