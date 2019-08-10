Сотрудники следкома заподозрили в превышении своих полномочий мэра одного из городов. Также ему вменяется служебный подлог, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Обвиняется мэр Туапсе, в его адрес возбуждено уголовное дело, и следствие выступает за заключение обвиняемого под стражу.

Как говорят сотрудники следкома, подозреваемый в мае текущего года передал предпринимателю для аренды сроком на 49 лет участок земель в Туапсе. При этом чиновник занизил цену настолько, что бюджет потерял 23 миллиона рублей.

Анастасия Туркова