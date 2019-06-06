Красивый костюм был испачкан, а сопровождавшие главу города чиновники, видимо, испугались еще больше жителей, сообщает DEITA.RU.



Во время рабочей поездки по городу, в среду, 5 июня, случилось непредвиденное: мэр города Омска Оксана Фадина инспектировала один Советский округ после обращения жителей. Глава города вышла из машины и в сопровождении помощников, которые следовали чуть поодаль, прошла во двор оного из домов, в котором разрушались стены. Оксана Фадина решила проверить, как ведутся ремонтные работы на участке. Однако на пути мэра была огромная лужа и грязь. Федина попыталась перепрыгнуть препятствие, но поскользнулась на мокрой земле и упала в грязь. Вокруг только раздались испуганные вскрики чиновников – «ой».

Но падение и испачканный костюм не помешали мэру Омска продолжить инспекцию и осмотреть объект.

«Пришлось упасть. Эта тема показательна, - сказала руководитель города, - Начнем с того, что ваш мэр не белоручка и грязи не боится. Основной показатель то, что есть чему учиться», - сказал Федина.

И потребовала сделать на размытом участке ремонт, чтобы вода не уходила под фундамент дома. Омичи по-достоинству оценили выдержку своего мэра.

«Молодец! Не побоялась продолжить поездку,» - писали в местных пабликах жители. При этом горожане уверены, что ремонт будет произведен в кратчайшие сроки, и все будет сделано качественно.

Инна Эстрина