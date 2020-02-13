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Мэр Владивостока: 80 % рекламы в городе стоит неправильно

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«Не путепровод, а елка новогодняя»: Олег Гуменюк заявил, что большая часть рекламы в городе размещена незаконно или неправильно, и пообещал убрать ее как минимум с Некрасовского путепровода. Об этом глава Владивостока рассказал на встрече со СМИ, которая состоялась сегодня, 13 февраля, в администрации дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU. 

 На вопрос журналистов, когда в городе наведут порядок с рекламными конструкциями, градоначальник заявил, что их большая часть размещена незаконно или неправильно.

«Не хочется обсуждать решения, принятые до меня, но мне придется: Некрасовский путепровод вообще как новогодняя елка. Мы с бизнесом встречались недавно и договорились, что как начнется ремонт путепровода, всю рекламу уберем, от «горбатого моста» до Гоголя. Ни одного рекламного щита не будет», - заявил Олег Гуменюк.

Глава города уточнил, что сами баннеры размещены вполне законно, но не соответствуют нужным размерам – они гораздо больше. А любая реклама, мешающая водителям, телевизоры, расположенные в зоне их видимости у дорги, баннеры в зоне менее полуметра от тротуаров – незаконны. И будут безжалостно демонтированы.

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