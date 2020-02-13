Новости
Открыт закрытый порт: Владивосток продолжит пускать лайнеры
13 Февраль 2020, 18:30
Метель, гололед и снегопад: что ждет приморцев в выходные
13 Февраль 2020, 18:15
Олег Гуменюк пообещал Владивостоку новый ВКАД
13 Февраль 2020, 18:10
Автолюбитель расстрелял из ружья надоевший радар
13 Февраль 2020, 18:00
Мэр Владивостока: 80 % рекламы в городе стоит неправильно
13 Февраль 2020, 17:50
В Тихом океане спасли месяц дрейфовавших без еды и воды людей
13 Февраль 2020, 17:45
Олег Гуменюк заговорил о любви и женщинах
13 Февраль 2020, 17:31
Ушедшие отцы перестанут мешать властям поддерживать многодетных матерей
13 Февраль 2020, 17:30
Мэр Владивостока: 80 % рекламы в городе стоит неправильно
«Не путепровод, а елка новогодняя»: Олег Гуменюк заявил, что большая часть рекламы в городе размещена незаконно или неправильно, и пообещал убрать ее как минимум с Некрасовского путепровода. Об этом глава Владивостока рассказал на встрече со СМИ, которая состоялась сегодня, 13 февраля, в администрации дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU.
На вопрос журналистов, когда в городе наведут порядок с рекламными конструкциями, градоначальник заявил, что их большая часть размещена незаконно или неправильно.
«Не хочется обсуждать решения, принятые до меня, но мне придется: Некрасовский путепровод вообще как новогодняя елка. Мы с бизнесом встречались недавно и договорились, что как начнется ремонт путепровода, всю рекламу уберем, от «горбатого моста» до Гоголя. Ни одного рекламного щита не будет», - заявил Олег Гуменюк.
Глава города уточнил, что сами баннеры размещены вполне законно, но не соответствуют нужным размерам – они гораздо больше. А любая реклама, мешающая водителям, телевизоры, расположенные в зоне их видимости у дорги, баннеры в зоне менее полуметра от тротуаров – незаконны. И будут безжалостно демонтированы.