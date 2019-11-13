Мэр Владивостока: обработку дорог реагентами и уборку снега буду контролировать лично

Глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк в преддверии объявленной синоптиками непогоды посетил основную базу муниципального предприятия «Содержание городских территорий», которому и предстоит обрабатывать дороги противогололёдными материалами и убирать снег во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в администрации Владивостока.

Мэру доложили, что уже сформированы новые «дорожные карты», по которым пойдёт техника. Весь город разделили на 24 участка, за каждым из которых закреплены звенья спецтехники. Руководитель городского предприятия Игорь Стрельников рассказал, что вся техника готова, проведены необходимые ремонтные работы, сезонная переобувка шин, смена спецоборудования.

«171 единица сегодня готова выйти на уборку. Также со дня на день ожидаем подход еще нескольких машин, которые закупили в этом году. Дополнительно восстанавливаем технику, которая еще может послужить в уборке города от снега», - сказал Игорь Стрельников.

Олег Гуменюк подчеркнул, что обработку дорог реагентами и уборку снега будет контролировать лично.

«Вы должны оперативно реагировать на изменение дорожной ситуации и перераспределять технику. Особое внимание, конечно же, уделить сложным участкам, спускам и подъемам, а также трассе Седанка-Патрокл. Это тоже важная артерия нашего города, которой пользуются тысячи жителей и гостей города», - акцентировал он.

В этом году на сложных участках специалисты установят контейнеры, в которых будет размещаться пакетированная песко-соляная смесь. Приготовлено уже порядка 20 таких специализированных контейнеров. Их в ближайшее время разместят на улицах города.

«Если у автомобилиста возникнет сложная ситуация, он сможет самостоятельно взять пакетированную песко-соляную смесь и подсыпать себе под колеса. Все контейнеры маркированы надписью «песок», - сказали специалисты СГТ.

Если прогноз синоптиков подтвердится, техника готова выйти на уборку города уже сегодня. Для этого есть необходимое количество противогололёдных реагентов, подготовлена и спецтехника. Рабочие только просят горожан уважительнее относиться к их работе и, по возможности, пропускать движущееся звено снегоуборочной техники, а также не бросать во время снегопадов машины вдоль дорог. Это существенно затрудняет уборку.





«Я уже три года работаю на уборке дорог. Работа нравится, ведь важно, чтобы в каждой сфере были люди, которые любят свой город. Только все вместе мы сможем сделать его чище и ухоженнее. Конечно, в каждой работе есть сложности. Мы сталкиваемся порой с тем, что автолюбители не желают пропускать звено техники, а нам важно прочистить весь участок, чтобы потом перейти на другой. Чтобы все смогли добраться домой или на работу», - отмечает Юрий, водитель КамАЗа.

«У нас в городе очень сложный рельеф и порой проехать на тракторе или КамАЗе очень затруднительно там, где всё запарковано машинами. К сожалению, иногда случаются и ДТП. Мы просим автолюбителей хотя бы на время сильных снегопадов ставить машины на стоянки, чтобы за ночь мы смогли очистить дороги», - добавил его коллега Вадим.

Напомним, что городские службы заготовили необходимое количество реагентов и готовы выйти на уборку снега. Технику на основные места базирования будут выводить заблаговременно перед непогодой, чтобы оперативно начинать обработку дорог противогололедными материалами и производить очистку от снега. В этом году убирать снег в городе будет намного больше специализированной техники - около 180 единиц. Это трактора, погрузчики, машины с отвалами, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого химреагента. Закупить дополнительную технику и оборудование поручил глава Владивостока Олег Гуменюк. Специалисты профильного управления мэрии, ответственного за содержание ремонт дорог в городе, оперативно подготовили все необходимые документы и успели закупить оборудование и технику до начала зимы.

Администрация города напоминает автомобилистам о необходимости сменить летнюю резину на своих автомобилях на зимнюю. При поездках во время снегопада следует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и помнить об увеличении дистанции.