telegr wh call

Новости

Полиция рассказала, как пропадают дети

29 Ноябрь 2019, 12:15

Школьник избил палкой одноклассницу

29 Ноябрь 2019, 12:00

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

29 Ноябрь 2019, 11:45

Новый класс автомобилей появится в России

29 Ноябрь 2019, 11:30

Закон Яровой идет в российские школы

29 Ноябрь 2019, 11:15

Буйный дед напал на полицейских

29 Ноябрь 2019, 11:00

Сын полицейского спас пропавшего ребенка

29 Ноябрь 2019, 10:45

Поддельные деньги заполонили Дальний Восток

29 Ноябрь 2019, 10:30

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Мэр Владивостока обсудил вопросы миграции с генконсулом Узбекистана

фото

В администрации Владивостока состоялась первая встреча мэра Олега Гуменюка с генконсулом Узбекистана во Владивостоке Рустамом Исмаиловым. Диппредставительство было открыто в марте этого года, и с того времени у сторон накопилось немало тем для совместной проработки и решения, сообщает DEITA.RU.

Узбекистан является одним из самых важных поставщиков трудовых мигрантов в Приморский край и Владивосток, однако из 80 тысяч граждан этой страны, в настоящий момент находящихся в краевой столице, только каждый четвертый имеет рабочий патент. Как отметил Рустам Исмаилов, легализация пребывания соотечественников во Владивостоке в настоящий момент является первоочередной задачей генерального консульства.

Также на встрече руководства мэрии с генконсулом была поднята проблема адаптации детей работающих во Владивостоке граждан Узбекистана в новой для себя обстановке. По словам первого вице-мэра Ольги Козерацкой, важно, чтобы они могли общаться со сверстниками и ходить в школу. В рамках первого этапа адаптации она предложила организовывать курсы русского языка для таких детей при школах, а после легализации их семьи – принимать узбекских учеников в средние учебные заведения. 

На встрече стороны приняли план совместных мероприятий, которые направлены на укрепление дружбы между народами и их мирное сосуществование.

Читайте также:

Собянин пошел против России

Мэр рассказал про «высокотехнологичную» елку за 18 миллионов

Дальневосточных мэров оценили федералы

Популярное

Жители Владивостока высказали мнение о новой маршрутной схеме

Собянин пошел против России

О циклоне из Китая предупредили синоптики

«Все против народа» — новогодняя идея депутата возмутила россиян
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...