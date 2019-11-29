Мэр Владивостока обсудил вопросы миграции с генконсулом Узбекистана

В администрации Владивостока состоялась первая встреча мэра Олега Гуменюка с генконсулом Узбекистана во Владивостоке Рустамом Исмаиловым. Диппредставительство было открыто в марте этого года, и с того времени у сторон накопилось немало тем для совместной проработки и решения, сообщает DEITA.RU.

Узбекистан является одним из самых важных поставщиков трудовых мигрантов в Приморский край и Владивосток, однако из 80 тысяч граждан этой страны, в настоящий момент находящихся в краевой столице, только каждый четвертый имеет рабочий патент. Как отметил Рустам Исмаилов, легализация пребывания соотечественников во Владивостоке в настоящий момент является первоочередной задачей генерального консульства.

Также на встрече руководства мэрии с генконсулом была поднята проблема адаптации детей работающих во Владивостоке граждан Узбекистана в новой для себя обстановке. По словам первого вице-мэра Ольги Козерацкой, важно, чтобы они могли общаться со сверстниками и ходить в школу. В рамках первого этапа адаптации она предложила организовывать курсы русского языка для таких детей при школах, а после легализации их семьи – принимать узбекских учеников в средние учебные заведения.

На встрече стороны приняли план совместных мероприятий, которые направлены на укрепление дружбы между народами и их мирное сосуществование.