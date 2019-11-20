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Мэр Владивостока отчитался перед губернатором об уборке снега

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Во вторник глава Владивостока Олег Гуменюк доложил об обстановке в городе и проводимых работах по расчистке территорий и дорог от снега после прошедшего накануне циклона, сообщает DEITA.RU.

В понедельник практически на всю территорию края сначала обрушился дождь, а затем – снег. Главам городов и муниципалитетов губернатор Олег Кожемяко поставил задачу пристально следить за работами по уборке снега до полного устранения последствий снегопада.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк доложил главе края о том, как были организованы работы по расчистке дорог и территорий от снега в понедельник и вторник. Олег Гуменюк отметил, что работы продолжались круглые сутки, кроме промежутка между 7 и 10 утра вторника, чтобы пропустить транспортные потоки.

Олег Кожемяко попросил главу Владивостока и других муниципалитетов на случай повторения снегопада отрегулировать работу муниципальных служб таким образом, чтобы все необходимые работы выполнялись в экстренном, круглосуточном режиме. В частности, губернатор подчеркнул необходимость корректировки графика работы служб в те даты, на которые получены сообщения о приближающейся непогоде.

Отметим, ранее губернатор дал ряд поручений по итогам краевой комиссии по ЧС. В частности, главы муниципалитетов теперь должны лично контролировать устранения последствий снегопада. Кроме того, руководители городов, районов и поселений в рамках своей работы в режиме ЧС имеют возможность привлекать силы и средства, предусмотренные государственной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2021 годы.

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