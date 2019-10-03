Мэр Владивостока получил «последнее китайское предупреждение»

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев совершил обещанную инспекцию по дорогам дальневосточной столицы и резко раскритиковал ее мэра по итогам увиденного. Исправлять ситуацию поручено губернатору Приморья Олегу Кожемяко, сообщает DEITA.RU.

«Деньги тратятся не на то» – таково резюме полпреда. Замена бордюров и латание ям ситуацию не спасут, и это точно не то, чего хотел президент.

Транспортной сети Владивостока необходимо увеличение пропускной способности и строительство парковок. Юрий Трутнев поручил Кожемяко предусмотреть «магистральные вещи» на федеральные субсидии.

Ситуация с дорогами во Владивостоке в этом году действительно аховая. Несмотря на значительные средства, выделенные из нескольких бюджетов на приведение дорог Владивостока к столичному статусу, их даже не успели освоить вовремя. Активный ремонт начался только после ВЭФ, и за месяц до окончания контрактов было готово только 30% работ. За что губернатор края Олег Кожемяко получил нагоняй от министров и лишился дополнительных средств на многострадальные мосты Приморья.

Несмотря на то, что Олег Гуменюк небезосновательно считается креатурой Олега Кожемяко, похоже, что губернатор начал отстраиваться от слабого звена, как только стало ясно, что этот якорь тянет его на дно. Первые публичные признаки раскола появились накануне ВЭФ, когда город не успели привести в порядок. Пришлось главе региона лично выезжать на проверки и под камеры публично критиковать Гуменюка за плохую организацию работ.

Но это город не спасло, его состояние оставило противоречивые впечатления у гостей Восточного экономического форума, а Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции даже пообещал прислать инспекцию «человеку, который просит 1,5 миллиарда на канализацию». И слово свое сдержал. Результат предсказуем и закономерен.

Только вот как теперь будет строиться тандем, который в народе уже окрестили «Олег навек», непонятно. Будет ли Кожемяко прикрывать мэра от «барского» гнева или отдаст его на растерзание, покажет время. А впереди зима. Что может быть во Владивостоке хуже, чем потоп или разбитые дороги? Только снегопад. DEITA.RU будет следить за развитием событий.

Светлана Алеутская