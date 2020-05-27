Мэр Владивостока проинспектировал строительство СК

В среду, 27 мая, глава Владивостока Олег Гуменюк проинспектировал строительство спортивного комплекса, который идет рядом с общеобразовательной школой №6 в микрорайоне Эгершельд, сообщает ИА DEITA.RU.



Инспекция была проведена в ходе еженедельных выездов главы на территории города. Подрядчики ему рассказали, что за последнее время произошли значительные изменения: строительство первого этажа подходит к концу, почти завершено возведение стен и перегородок.

На сегодня рабочие перешли к возведению второго этажа, который будет соединен со зданием общеобразовательного учреждения, там планируется сделать внутренний переход. Всего здание будет высотой в три этажа. В нем разместят несколько спортивных залов, душевые, раздевалки, а также тир и место для спортивных снарядов.

Как подчеркнул глава Владивостока, объект необходимо сдать вовремя, чтобы ученики смогли заниматься в новом учебном году в современном спортивном комплексе. В связи с этим работу подрядчиков будут строго контролировать муниципальные власти. При этом Олег Гуменюк похвалил работу подрядчика подчеркнул, что визуальные изменения появились спустя две недели.

«За последние две недели на объекте произошли видимые изменения. Сейчас главное – идти такими же темпами, чтобы сдать его в срок», - отметил Олег Гуменюк.

Он подчеркнул, что подрядчик совсем недавно зашел на объект, однако спустя всего 14 дней появился первый этаж, то есть видны позитивные изменение по строительству спортивного здания.

В свою очередь подрядчики на техническом паспорте представили объект, рассказав, как спорткомплекс будет соединяться со школой. Параллельно строители занимаются прилежащей территорией, готовя ее под благоустройство.