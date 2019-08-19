В рамках международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке покажут семь спектаклей, сообщает DEITA.RU. Все постановки покажут в театре Горького с 10 по 20 сентября.

Первой постановкой будет комедия «Кадриль». Спектакль поставлен по пьесе «Любовь и голуби» Владимира Гуркина. В нем сыграют народный артист России Валерий Гаркалин, народная артистка России Алёна Яковлева, заслуженный артист России Даниил Спиваковский, заслуженная артистка России Ольга Прокофьева, заслуженная артистка России Татьяна Яковенко. Режиссер постановки – Владимир Большов.

Вторым на сцене краевого драматического театра будет постановка «Тайны королевской кухни». Показ пройдет 12 сентября. Роли в спектакле сыграют Григорий Сиятвинда, Любовь Толкалина, Артем Ткаченко, Петар Зекавица, Елена Бирюкова, Сергей Дьячковский, Александра Гуськова, Михаил Павлик.

«Загадочный уикенд» станет третьей постановкой в рамках кинофестиваля. Спектакль состоится 14 сентября. Автором пьесы стал канадский писатель Норма Фостер. Главные роли исполнят: Алена Бабенко, Роман Мадянов, Анна Банщикова, Вячеслав Разбегаев.

По словам организаторов, четвертый спектакль – это добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и сериал «Сваты», – «Соседи или хочу на Сейшелы».

«Вся история нашего спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов, и, волей случая, получает возможность воплотить их в жизнь», - рассказали организаторы.

Отметим, свои роли исполнят Сергей Баталов, Марина Яковлева, Наталья Бочкарева, Сергей Дорогов, Евгений Воскресенский.

Спектакль «Спасти рядового «Гамлета» - это фантазия на произведения Шекспира и Высоцкого. На гастроли не приехал артист, исполняющий роль Гамлета, и спасать труппу стал заезжий артист, оказавшийся в городе. В ролях Юрий Стоянов, Татьяна Ткач, Сергей Кошонин, Сергей Гамов, Алиса Гребенщикова, Андрей Смелов, Андрей Гульнев, Никита Рогов, Наталия Тарыничева.

Данил Страхов и Ольга Ломоносова сыграют главные роли в шестом спектакле «Мужской Аромат. Оркестр». На сцене они покажут историю безнадежно женатого и безнадежно одинокой. Спектакль состоится 19 сентября.

Последней постановкой станет лирическая комедия «Идеальный свидетель», где главные роли сыграют Андрей Ильин, Юлия Такшина, Павел Баршак.

Иван Юрьев