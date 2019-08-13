Совсем скоро, уже через месяц, во Владивостоке стартует международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», что приготовил XVII PACIFIC MERIDIAN, стало известно на оргкомитете под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко, сообщает DEITA.RU.

В ходе встречи организаторы озвучили самые интересные моменты грядущего фестиваля, который пройдет в Приморье с 13 по 19 сентября. Так, например, жюри объединит именитых представителей из восьми стран, каждый из которых является весомой фигурой в сфере киноискусства. Президентом кинофестиваля станет Константин Хабенский, именитый российский актёр.

Помимо этого, в текущем году возобновят «фестивальную деревню». С 10 по 20 сентября на Спортивной набережной любой желающий может побродить по улочкам, пропитанным духом фестиваля, и ощутить его особую атмосферу. Художественный руководитель мероприятия Ефим Звеняцкий не пожелал раскрыть всех секретов, но отметил, что ожидается нечто очень интересное.

В рамках кинофестиваля известные российские актёры организуют выездные авторские встречи, на которых любой желающий сможет пообщаться с кумиром и получить автограф артиста. Встречи намечены в самых разных районах края.

Открытие кинофестиваля состоится 13 сентября в Мариинском театре. В день открытия представят два фильма - «Фея» и «Печать дракона». Всего же на «Меридианах Тихого» свои работы представят участники из 50 стран. Чтобы отобрать работы, комиссии пришлось посмотреть полторы тысячи самых разных работ. Главными площадками помимо Мариинского театра, станут кинотеатры «Океан» и «Уссури», а также картинная галерея Приморья и выставочное пространство «Арка».

Софья Корф