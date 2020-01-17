Мэрия наказала компанию за срыв ремонта дороги во Владивостоке

Мэрия Владивостока расторгла контракт с московской строительной компанией, которая сорвала ремонт улицы Снеговой, сообщает DEITA.RU по материалам администрации города. Строительная компания попала в список недобросовестных поставщиков на два года.

Как рассказали в мэрии, из-за плохого качества ремонтных работ и невыполнения полного объема работ на улице Снеговой, администрация в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО «СКАБ».

Контракт на ремонт был разыгран в начале лета. В список объектов вошло пять объектов, дорога по проспекту 100-летия Владивостока, улица Фонтанная, проходящая мимо мэрии города, улица Уборевича, проспект Красного знамени между остановками Инструментальный завод и Гоголя и улица Снеговая. Стоимость контракта составила почти 390 млн рублей. Завершить работы компания должна была до 31 октября. Всего контракт был исполнен на 278 млн рублей.

Отметим, что компания зарегистрирована в Московской области в городе Химки. Первый контракт компания выиграла у «Примавтодора» в 2014 году, после этого ремонтом она занималась в разных регионах страны. В период 2018-2019 годов компания выиграла несколько контрактов в Приморском крае, как от администрации Владивостока, так и от администрации региона.

К примеру, в 2018 году компания ремонтировала улицы Бестужева и Карьерную, контракт также был расторгнут, но по соглашению сторон работы, исполнение контракта по выделенным средствам составил 99%.

Иван Крышан