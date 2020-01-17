telegr wh call

Новости

Кому нельзя купаться на Крещение, рассказал Роспотребнадзор

17 Январь 2020, 19:30

Дальневосточному гектару нашли неожиданное применение

17 Январь 2020, 19:15

«Вы потеряете деньги»: уличные банкоматы несут опасность

17 Январь 2020, 19:10

Ученые нашли в снюсах ядовитый мышьяк

17 Январь 2020, 19:00

Обман банка на 4 миллиона довел сотрудницу до суда

17 Январь 2020, 18:45

Большинство приморцев не верит в капитализм

17 Январь 2020, 18:30

"Пакет Яровой" взвинтил цены даже на старые тарифы мобильной связи

17 Январь 2020, 18:15

«Это заразно»: премьер Украины тоже уходит в отставку

17 Январь 2020, 18:01

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Мэрия наказала компанию за срыв ремонта дороги во Владивостоке

ремонт дорог, рабочие

Мэрия Владивостока расторгла контракт с московской строительной компанией, которая сорвала ремонт улицы Снеговой, сообщает DEITA.RU по материалам администрации города. Строительная компания попала в список недобросовестных поставщиков на два года.

Как рассказали в мэрии, из-за плохого качества ремонтных работ и невыполнения полного объема работ на улице Снеговой, администрация в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО «СКАБ». 

Контракт на ремонт был разыгран в начале лета. В список объектов вошло пять объектов, дорога по проспекту 100-летия Владивостока, улица Фонтанная, проходящая мимо мэрии города, улица Уборевича, проспект Красного знамени между остановками Инструментальный завод и Гоголя и улица Снеговая. Стоимость контракта составила почти 390 млн рублей. Завершить работы компания должна была до 31 октября. Всего контракт был исполнен на 278 млн рублей. 

Отметим, что компания зарегистрирована в Московской области в городе Химки. Первый контракт компания выиграла у «Примавтодора» в 2014 году, после этого ремонтом она занималась в разных регионах страны. В период 2018-2019 годов компания выиграла несколько контрактов в Приморском крае, как от администрации Владивостока, так и от администрации региона. 

К примеру, в 2018 году компания ремонтировала улицы Бестужева и Карьерную, контракт также был расторгнут, но по соглашению сторон работы, исполнение контракта по выделенным средствам составил 99%.

Иван Крышан

Читайте также:

«Он сумасшедший?»: Россиянку возмутили действия таксиста в Приморье - видео

Какой должна быть скорость авто при проезде камер

ГИБДД наказала катавшихся на сноуборде по дорогам Владивостока

Популярное

Мишустин не намерен жалеть бедных

«Тогда я против»: россияне узнали ответ Мишустина на пенсионный вопрос

Как изменятся тарифы на ЖКХ в 2020 году

Самая дорогая квартира во Владивостоке подешевела
Loading...
Загрузка...
Загрузка...