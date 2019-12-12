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Мэрия не оценила чебуреки на елке

чебуреки на елке вл

Заявление уже лежит в полиции, сообщает DEITA.RU.

Администрация Владивостока оперативно убрала несогласованные игрушки с новогодней елки на набережной Спортивной гавани. Об этом сообщили в мэрии.

Днем 11 декабря стало известно, что к стеклянным шарам, которые украшали ель, неизвестные добавили картонные игрушки в форме чебуреков. Расположенный напротив ресторан грузинской кухни свою причастность к новогоднему беспределу отрицает.

Чтобы срочно снять игрушки от вандалов, мэрии пришлось вызывать на место спецтехнику. Также сообщается, что заявление в полицию уже написано.

Елена Миронова

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