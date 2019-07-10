На эти деньги можно было бы купить 7 обычных городских автобусов, сообщает DEITA.RU.



Администрация Владивостока объявила аукцион на покупку двух электробусов и зарядку для них. Информация размещена на портале Госзакупок.

По данным, указанным в техзадании, следует, что каждый из автобусов будет стоить 31,4 млн рублей. Еще 15 млн - цена зарядки. Общая цена контракта - 77,8 млн рублей.

Желание купить новомодную технику пришло с запада страны. Похоже, городская администрация решила взять пример с Собянина, который год назад запустил в Москве несколько электробусов.

Только вот в Москве и без десятка электробусов ситуация с общественным транспортом отличная: новые автобусы, троллейбусы и трамваи ходят часто и по расписанию. Чего не скажешь об автобусах Владивостока: разбитые, ржавые и грязные, они долго стоят на остановках, гоняют по «встречкам» и сами решают, когда отправляться на маршруты.





Весной этого года администрация уже объявляла аукцион на покупку автобусов для города. Тогда цена контракта составляла 911 млн рублей. На эти деньги можно купить 95 новых автобусов различной вместимости.

Если бы 77 миллионов, которые решили вбухать на два электробуса направили на решение насущной проблемы, то город обзавелся бы 5-7 новыми автобусами различной вместимости.

Елена Миронова