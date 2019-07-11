Неточность в документах привела к неожиданному итогу, сообщает DEITA.RU.



Накануне в Перми прошел шторм: порывы ветра ломали деревья. Одна из управляющих компаний получила от администрации Свердловского района Перми постановление обследовать территорию.

Только вот письмо это пришло из прошлого: датируется документ 2016 годом. Неточность в дате при оформлении официального документа сделала возможными шутки над мэрией: сообщение «В связи со стихийными порывами ветра 10 июля просим провести обследование территории района» из 2016-го в 2019-й выглядит как настоящее предсказание будущего, сообщает «Ура.ру».

Пока, сообщает издание, администрация-предсказатель никак не комментирует новости.

Елена Миронова