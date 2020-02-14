Мэрия: телефонный мошенник представляется замглавы Владивостока

Во Владивостоке активизировался телефонный мошенник – он представляется замглавы города – и обманывает руководителей различных творческих коллективов в приморской столице, сообщает ИА DEITA.RU.

В мэрии отметили, что неизвестный в своем звонке представляется замглавы города и предлагает коллективам принять участие в большом мартовском концерте. Он тут же говорит о том, что для участия нужен денежный взнос, а после называет счет, на который его нужно перевести.

В администрации рассказали, что жертвами мошенника стало уже несколько человек.

«Все мероприятия – в области как культуры, так и спорта, которые организуют городские власти, бесплатны для участников, мы никогда не просим взносов. Денег на банковскую карту переводить ни в коем случае нельзя», - подчеркнул специалист городского управления культуры Мария Хасанова.