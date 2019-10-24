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За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Мэрия Владивостока доводит жителей до самоуправства

Индустриальное город мост мосты золотой мост

За последние дни уже несколько случаев самостоятельного ремонта дорог и ливневых канализаций произошло во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Это явный знак недоверия граждан к городским чиновникам и их действиям.

Так, на днях жители района Басаргина самостоятельно начали ремонт муниципальной дороги. До этого они несколько лет обращались в городскую администрацию, однако их просьбу чиновники не слышали. В итоге отчаявшиеся жители «скинулись» и провели некоторые работы. В комментариях к новости местные жители задались вопросом, зачем городу такой мэр, если люди быстрее и качественнее делают эти работы.

В этом же месяца так же поступили жители улиц Чукотская и Тетюхинская, которые не видели ремонтных работ более 35 лет. Жильцы самостоятельно заделали ямы. Вера в городских чиновников пропала и у жителей по улицы Монтажная, которые собирали по 200 рублей, чтобы заасфальтировать выбоины на дороге. Отсыпали и укрепили дорогу жители улицы Никифорова, они дорогу отсыпали и укрепили ее, залив бетоном.

Самым необычным в этом вопросе становится нарушение законодательства. По сложившейся практике городские чиновники видимо не могут справиться с обидой, и назначают гражданам, управляющим компаниям и ТСЖ штрафы за самоуправство, ведь любые работы должны быть согласованы с мэрией города.

Напомним, что в этом году городская администрация потратила миллиарды бюджетных средств на ремонт дорог, однако ее работой оказались недовольны как граждане, так и полпред президента РФ Юрий Трутнев. На сегодняшний день из 15 участков дорог ремонт был завершен только на шести улицах. При этом до конца сезона осталось 8 дней.

Иван Юрьев

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