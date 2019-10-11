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Мэрия Владивостока объявила войну СМИ
Мэр дальневосточной столицы расправляется с неугодным СМИ,
пользуясь служебным положением, методами 90-х, сообщает DEITA.RU.
Сегодня, 11 октября, администрация Владивостока официально объявила войну информационному агентству DEITA.RU, опубликовав пресс-релиз о намерениях снести предполагаемую редакцию СМИ.
Мэрия заявила о проверке законности строительства жилого дома по улице Березовая 6а, который принадлежит главному редактору агентства Алексею Симонову, и право собственности, на который зарегистрировано в установленном порядке.
Мэрия также указывает, что проверка одного здания проведена «по жалобе». Интересно – чьей и зачем? Известно, что профессиональная деятельность агентства вызывала неоднозначную реакцию у главы Владивостока. Очевидно, что мэр Олег Гуменюк неадекватно реагирует на критику и, видимо, решил расправиться с неугодным СМИ методами 90-х: натравить на журналистов различные проверяющие органы, пользуясь служебным положением.
Редакция DEITA.RU полагает, что это связано с профессиональной деятельностью агентства – в последнее время журналисты DEITA.RU работают над рядом расследований относительно деятельности некоторых структур администрации Владивостока и лично мэра Гуменюка, направив несколько запросов в прокуратуру.
Администрация Владивостока этого, похоже, и не скрывает: все в том же пресс-релизе она заявляет, что обратилась в ПАО «ДЭК» с просьбой провести проверку, указывая на какие-то субсидии. Отметим, что эти сведения являются не соответствующими действительности, и администрации, как никому, должна быть известна мера ответственности за такую статью.
Примечательно, что официальный орган власти, натравивший на журналистов независимого агентства целый полк юристов, ссылается на слухи и приводит недостоверные данные. Так, указанное в тексте ООО «Дейта.ру» - не зарегистрировано по указанному адресу. Учредителем интернет-издания является «Дальневосточный центр политических исследований».
Вся эта ситуация до боли напоминает нам арест журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова за профессиональное расследование с фальсификацией доказательств, всколыхнувшее всю страну. Похоже, что урок не усвоен…
Очевидно, что травля независимого информационного агентства со стороны органов власти прекратится только тогда, когда информация дойдет до Администрации Президента.
«Я-Мы-DEITA.RU»
P.S. «Сегодня средства массовой информации служат действенным механизмом общественного контроля, активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив.
Такая конструктивная, ответственная позиция помогает органам местного самоуправления, региональным командам управленцев более эффективно решать проблемы, волнующие людей. Повышает заинтересованность, стремление самих жителей включаться в реализацию социальных и общественно значимых проектов.
Всё это содействует росту качества и влияния отечественных СМИ, которым принадлежит огромная роль в продвижении нашей страны к масштабным целям развития».
Президент России Владимир Путин