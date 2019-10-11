Мэрия Владивостока объявила войну СМИ

Мэр дальневосточной столицы расправляется с неугодным СМИ, пользуясь служебным положением, методами 90-х, сообщает DEITA.RU.



Сегодня, 11 октября, администрация Владивостока официально объявила войну информационному агентству DEITA.RU, опубликовав пресс-релиз о намерениях снести предполагаемую редакцию СМИ.

Мэрия заявила о проверке законности строительства жилого дома по улице Березовая 6а, который принадлежит главному редактору агентства Алексею Симонову, и право собственности, на который зарегистрировано в установленном порядке.





Мэрия также указывает, что проверка одного здания проведена «по жалобе». Интересно – чьей и зачем? Известно, что профессиональная деятельность агентства вызывала неоднозначную реакцию у главы Владивостока. Очевидно, что мэр Олег Гуменюк неадекватно реагирует на критику и, видимо, решил расправиться с неугодным СМИ методами 90-х: натравить на журналистов различные проверяющие органы, пользуясь служебным положением.

Редакция DEITA.RU полагает, что это связано с профессиональной деятельностью агентства – в последнее время журналисты DEITA.RU работают над рядом расследований относительно деятельности некоторых структур администрации Владивостока и лично мэра Гуменюка, направив несколько запросов в прокуратуру.





Администрация Владивостока этого, похоже, и не скрывает: все в том же пресс-релизе она заявляет, что обратилась в ПАО «ДЭК» с просьбой провести проверку, указывая на какие-то субсидии. Отметим, что эти сведения являются не соответствующими действительности, и администрации, как никому, должна быть известна мера ответственности за такую статью.

Примечательно, что официальный орган власти, натравивший на журналистов независимого агентства целый полк юристов, ссылается на слухи и приводит недостоверные данные. Так, указанное в тексте ООО «Дейта.ру» - не зарегистрировано по указанному адресу. Учредителем интернет-издания является «Дальневосточный центр политических исследований».

Вся эта ситуация до боли напоминает нам арест журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова за профессиональное расследование с фальсификацией доказательств, всколыхнувшее всю страну. Похоже, что урок не усвоен…

Очевидно, что травля независимого информационного агентства со стороны органов власти прекратится только тогда, когда информация дойдет до Администрации Президента.

«Я-Мы-DEITA.RU»