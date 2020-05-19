Мэрия Владивостока прокомментировала скандальную стройку

Городские власти порекомендовали застройщику встретиться с местными жителями, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в мэрии города, компания «Форуминвест» в 2007-2008 году заключила договор аренды с департаментом краевой администрации, по которому ей были переданы пять земельных участков, общей площадью 17 419 кв. метров. Под застройку подходит только два участка, имеющих общую площадь 5188 кв. метров. Остальные три участка должны пойти под благоустройство территории.

Впервые компания получила разрешение на строительство 12 лет назад, через девять лет в 2017 году управление градостроительства и архитектуры разрешение продлило до конца 2020 года. Согласно документам, застройщику разрешено возвести здание максимум в три этажа. Во время переговоров компания сообщала в мэрию, что на крыше здания планирует сделать парковку.

В марте этого года компании получила разрешение на снос зеленых насаждений.

В городской мэрии добавили, что компании-застройщику предлагали в ближайшее время подготовить проект и провести встречу с местными жителями, предоставив им все подробности, а также обязательно учтя их мнение.

Напомним, что накануне жители нескольких домов по пр. Красного Знамени вышли на стихийный митинг. Они выступали против строительства еще одного ТЦ, а также хотели сохранить зеленую зону под окнами.