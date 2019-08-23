Администрация Владивостока обратилась к горожанам со срочным предупреждением, сообщает DEITA.RU.

По данным администрации города, сегодня, 23 августа, во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь и гроза. В связи с непогодой в городе продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий.

Как рассказали в управлении по делам ГО и ЧС администрации Владивостока, все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу.

Между тем, по состоянию на 16.30 во Владивостоке наблюдаются обычные пятничные пробки. Затруднено движение по оценке сервиса «Яндекс.Пробки», на 6 баллов. Как обычно плотно на улице Светланской от пересесчения с Алеутской до остановки Лазо. Стоит и Некрасовский путепровод от Гоголя до Второй речки.

Дмитрий Санников