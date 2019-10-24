Мэрия Владивостока снова провалила указ президента

Контрольно-счётная палата Владивостока обнародовала результаты проверки работы мэрии города по строительству дорог, они неутешительны, сообщает DEITA.RU.

Проверка касалась бюджета, который был выделен в 2017-2018 году для создания инфраструктуры на земельных участках многодетных семей. Согласно отчёту, менее шести процентов земельных участков были обеспечены подъездными путями. Это касается грунтовых дорог по состоянию на 1 января 2019 года, сообщает издание «Конкурент». При этом в контрольно-счётной палате подчёркивают, что для дела было выделено дополнительное финансирование из дорожного фонда Приморья. В 2017 году сумма софинансирования составила более тридцати двух миллионов рублей, в 2018 – почти 55 млн рублей. При этом в 2017 году средства освоить не удалось, а в 2018-м из них было использовано лишь два с половиной миллиона рублей.

Причиной такого положения дел в отчёте контрольно-счётной палате назван «низкий норматив финансирования». Для создания проекта, строительства, модернизации подъездных и внутриквартальных дорог и капитального ремонта предполагается 180 тысяч рублей на один земельный участок. Данная сумма, согласно отчёту, не покрывает стоимость сметы на данные работы.

Помимо этого, в отчёте сообщается, что подрядчики недобросовестно выполняют обязательства, и сами аукционы на ремонтные работы не проводятся. Похоже, что многодетным семьям Владивостока придётся самим обеспечивать свои земельные участки дорожной и другой инфраструктурой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жители улицы Басаргина, устав просить мэрию, сами обеспечили достойный проезд к своим домам. Горожане из собственных средств собрали 230 тысяч рублей, нашли подрядчика и провели работу в короткие сроки.

Отметим, что земля многодетным семьям выдается на безвозмездной основе по указу президента России Владимира Путина. Однако во Владивостоке много лет не могут реализовать поручение главы государства.

Софья Корф