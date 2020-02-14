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Мэрия Владивостока внесла крупных дорожных подрядчиков в «черный список»
Администрация города попросила УФАС внести несколько
дорожных подрядчиков в реестр недобросовестных подрядчиков, заявил глава города
Олег Гуменюк на встрече с журналистами сегодня, 13 февраля, сообщает DEITA.RU.
Глава города заявил, что реализация проекта БКАД в этом году будет находиться под неусыпным контролем, и подрядчикам расслабиться не удастся. Кроме того, за выявленные нарушения и недочеты в работе администрация вносит компании в «черный список».
«Мы подали в УФАС заявления о внесении двух компаний в список недобросовестных подрядчиков», - заявил мэр, добавив, что речь идет о подрядчике, ремонтировавшем улицу Снеговую, компании ООО «СКАБ». Еще одну компанию – ООО «ФедералСтрой», крупнейшего дорожного подрядчика во Владивостоке, может постичь та же участь, заявил Олег Гуменюк, но пока она оштрафована на крупную сумму. В последние годы она была исполнителем крупнейших контрактов по ремонту дорог во Владивостоке.
Отметим, что в случае включения в реестр недобросовестных подрядчиков компании не смогут участвовать в муниципальных и государственных контрактах.
Напомним, что один из дорожных подрядчиков серьезно подставил администрацию Владивостока, предоставив подложные документы по выполнению работ по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2018 году. В конце 2019 года силовики провели обыски в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока. Имя компании-виновника пока не раскрывается.