Мэрия запретила рубить деревья на скандальной стройке во Владивостоке

Мэр Владивостока отозвал разрешение на вырубку зеленых насаждений на проспекте Красного Знамени, сообщает ИА DEITA.RU.



Олег Гуменюк встретился с жильцами домов № 96 – 104 на пр. Красного Знамени, где на днях началась вырубка деревьев под строительство административно-бытового здания.

Люди активно протестуют и желают сохранить зеленую зону у своих домов. По итогам встречи стало известно, что мэрия отозвала разрешение на рубку, а чиновник, подписавший его, покинул должность. Последнее разрешение на строительство выдано в 2017 году.

Жители считают стройку неуместно и незаконной. Юрист Дмитрий Беленький, представляющий сторону жильцов, рассказал о поданном иске по факту начала работ, однако он может быть отозван, если процесс окончательно остановится.

Страхи местных жителей связаны не только с вырубкой, но и со стройкой. Местные опасаются, что дома начнут разрушаться из-за слишком близкого расположения объекта. Эскизов застройщик не предоставлял, люди не знают, что именно может быть построено.

Как сообщает мэрия Владивостока, документы на разрешение строительства проверят еще раз. Как заверил Олег Гуменюк, даже в случае отсутствия нарушений застройщика обяжут выйти на диалог с жителями района.

Напомним, деревья начали рубить 16 мая. Местные жители утверждают, что садили их лично и возмущены тем фактом, что кто-то попросту берет и вырубает посаженное. Рабочие, приступившие к процессу, имели на руках разрешение к вырубке 700 деревьев и кустарников. Однако местные жители твердо намерены отстоять парк и небольшую парковку, расположенную здесь.

Ранее глава фирмы-застройщика «Форуминвест» и интервью местным СМИ рассказал, что на месте планируется построить двухэтажный торговый центр с магазинами, кафе и террасой на крыше.