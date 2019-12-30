Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за «бомбы»

Администрация Хабаровска экстренно эвакуировали на улицу из-за сообщений о возможном «минировании» здания, сообщает DEITA.RU.

Последний рабочий день сотрудников хабаровской мэрии в 2019 году нарушило сообщение от неизвестных о том, что в здании якобы заложена «бомба» и даже не одна. Примерно в половину двенадцатого дня по местному времени «доброжелатели» заявили о возможной угрозе «теракта» и тут же в здании началась экстренная эвакуация.

Отмечается, что на данный момент работа городской администрации все еще не восстановлена. На месте предполагаемого ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, минеры и другие службы экстренного реагирования.

Сообщений о нахождения «бомбы» или иных «взрывных устройств» не поступало.

Напомним, что 30 декабря по всему Хабаровску проходят экстренные эвакуации детей в детских садах и школах из-за аналогичных сообщений анонимов.

Екатерина Цой