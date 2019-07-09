Администрация города отказалась людям выплачивать ущерб от упавших подпорных стен и отправила их в суд, сообщает DEITA.RU.

Ночь с 27 на 28 мая во Владивостоке запомнилась горожанам как ночь падающих стен. Сильный ливень обрушил несколько подпорных стен, на улицах Ладыгина и Терешковой, похоронив под собой автомобили жителей. Власти пообещали компенсацию, но ситуация зашла в тупик.

Так, рухнувшая на Ладыгина многометровая стена вызвала широкий общественный резонанс. Только по счастливой случайности никто из людей не пострадал. Зато автомобили восстановлению не подлежат. Взбудораженная общественность достучалась до городской администрации, и власти пообещали людям возместить ущерб.

«Одно из самых значимых разрушений – обвал бетонных блоков, которые служили опорой лестнице по улице Ладыгина, 11. Никто из людей во время обрушения не пострадал, владельцам поврежденных автомобилей возместят ущерб городские власти. Об этом собственникам пострадавших автомобилей сообщил глава города Олег Гуменюк, который ночью выезжал на место» - гласит релиз городской администрации, опубликованный в день происшествия.

Рассчитывавшие на честность политиков граждане направили соответствующие запросы в администрацию города, но получили неожиданный ответ.

«Сообщаем, что ваша претензия не является достаточным правовым основанием для администрации города Владивостока для возмещения материального ущерба за поврежденный автомобиль», - сообщается в официальном ответе городского управления дорог и благоустройства, который приводится в паблике сообщества «Юрист Владивосток» в Instagram.

Для дальнейшего разбирательства людям предложили обращаться в суд и там отстаивать свои интересы. Люди возмущены: почему обещания раздаются направо и налево, но власти их не держат? По информации паблика, пострадавшие владельцы машин уже направили иски в суды, юристы готовятся судиться с «прообещавшимися» властями Владивостока.

«Как бывший чиновник могу сказать, что это обычное дело. Претензия гражданина сама по себе расходных обязательств бюджета не налагает и не может налагать. Человек идёт в суд, в котором администрация признаёт вину. Ну и на основании решения суда возмещает. Хоть за повреждённое жильё, хоть за машину. Ну, со стороны смотрится не очень, да. С людьми нужно было проговорить такой порядок, чтобы не было эффекта обманутых ожиданий», - рассказал корреспонденту DEITA.RU анонимный экс-сотрудник власти в приватном разговоре.

DEITA.RU следит за развитием событий.

Василий Кучин